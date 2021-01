15 personnes accusées par la justice fédérale après les violences au Capitole

WASHINGTON | Quinze personnes ont été inculpées pour les violences au Capitole, dont l’homme photographié dans le bureau de la cheffe démocrate Nancy Pelosi qui a été arrêté vendredi matin, a annoncé le ministère de la Justice.

« Nous sommes en mesure d’annoncer quinze inculpations par la justice fédérale », a déclaré lors d’un point-presse Ken Kohl, du bureau du procureur fédéral de Washington.

Parmi les personnes poursuivies se trouvent un homme qui avait onze cocktails molotov hautement inflammables dans un véhicule garé près du Congrès, un autre qui a donné des coups de poing à un policier du Capitole en forçant le passage et un troisième entré avec une arme à feu chargée dans l’enceinte du Congrès, a-t-il précisé.

Richard Barnett, qui s’était introduit dans les bureaux de la présidente de la Chambre des représentants, où il avait posé pour les caméras avant de laisser un message insultant, a été interpellé à Little Rock dans l’Arkansas et inculpé pour « intrusion violente » dans l’enceinte du Congrès, notamment, selon M. Kohl.

D’autres arrestations et inculpations auront lieu, a-t-il promis. « Nous avons littéralement des centaines de procureurs et d’agents qui travaillent depuis trois centres de commande, 24 h/24 et 7 jours sur 7 », a ajouté le responsable.

Des centaines de partisans du président Donald Trump ont semé le chaos mercredi à Washington en forçant l’entrée du Capitole au moment où les élus enregistraient les résultats de la présidentielle du 3 novembre, remportée par le démocrate Joe Biden.