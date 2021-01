2020 : une année record pour les désastres climatiques aux États-Unis

L’année 2020 fut une année record sur le plan des désastres climatiques aux États-Unis : le pays a enregistré 22 événements majeurs comme des feux de forêt massifs et des ouragans, 262 personnes ont perdu la vie et les dommages se sont élevés à 120 milliards $ (CAN).

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ces 22 événements climatiques majeurs représentent un nouveau sommet, avec 6 événements majeurs de plus que le dernier record.

Parmi les événements les plus dommageables, l’on note surtout les immenses feux de forêt qui ont balayé l’Ouest du pays, et dont les dommages les plus importants se sont concentrés au nord de la Californie et en Oregon. Ce sont 10,3 millions d’acres qui ont été réduits en cendres.

L’année 2020 a aussi été remarquable du point de vue des ouragans provenant de l’Atlantique. La saison des ouragans, entre le mois de mai et de novembre, a été la plus prolifique jamais enregistrée, avec un record de 30 tempêtes et 13 ouragans.

C’est aussi l’année de l’ouragan Laura, le plus intense à s’être abattu sur la Louisiane depuis l’ouragan de Lost Island, en 1856. Les dommages estimés de Laura s’élèvent à 24 milliards $ (CAN), et environ 75 personnes en ont perdu la vie en sol américain, en Haïti et en République dominicaine.

Le territoire américain a aussi été balayé par une des sécheresses les plus intense et persistante de son histoire. Celle-ci a été causée par des températures bien au-delà des normales saisonnières ainsi que par un manque à gagner de précipitations. Enregistrée dès le 1er juin, la sécheresse s’est étendue jusqu’à la toute fin de l’année, sa fin ayant été marquée au 30 décembre dernier. Un total de 14 États, surtout dans le Midwest, ont été touchés.

La NOAA note que l’année a été la cinquième plus chaude dans l’histoire des États-Unis, et que les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées dans le pays ont eu lieu depuis 2012.