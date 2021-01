MAJEAU, Guy



À Repentigny, le 20 décembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Guy Majeau, époux de Mme Denise Lafortune et père de feu Jean-Marie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Darquise Leboeuf), Guylaine (Pierre Lafortune), Marie-France (Richard Beauchamp) et Marie-Josée (Benoit Allard), ses huit petits-enfants David-Alexandre, Marie-Pier, Jessie, Carolane, Lydia, Aimé, Laetitia et Ann-Frédérique, ses cinq arrière-petits-enfans Matteo, Lou-Carl, Eva Rose, Éliane et Olivier, ses soeurs Jeannine et Monique, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.Une liturgie de la Parole aura lieu en privé à laet de là au cimetière de St-Roch-de-L'Achigan.