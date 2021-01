BRODEUR, Aline



À Montréal, le lundi 4 janvier 2021 est décédée, à l'âge de 93 ans, Aline Brodeur, épouse de feu Roger Beauregard et conjointe de feu Réal Beaudry.Elle laisse dans le deuil ses fils Claude (Lucie Clément) et Michel, ses soeurs Suzanne (Gaston Brodeur), Huguette (Robert Bureau), Audette (Fernand Hébert), son frère Claude (Hélène Lussier), sa belle-soeur Thérèse Provost (feu Fernand Brodeur), son beau-frère Roland Beauchemin (feu Yolande Brodeur), plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'unité des soins palliatifs du CHUM, particulièrement les services spirituels, qui ont contribué à rendre ces moments difficiles plus sereins.La mise en terre des cendres aura lieu l'été prochain au cimetière Sainte-Anne-de-Varennes en toute intimité.Une fois la pandémie passée, la famille tiendra une célébration en hommage à sa mémoire à Montréal.