Après Facebook et YouTube, Alexis Cossette-Trudel est banni de Twitter

Le compte Twitter du Québécois Alexis Cossette-Trudel a été suspendu vendredi.

Cossette-Trudel est un antimasque notoire et il est rattaché à la mouvance américaine QAnon, liée plus tôt cette semaine à l’insurrection au Capitole américain, à Washington.

Capture d'écran | Twitter

Le Montréalais a confirmé lui-même la nouvelle en écrivant à ses adeptes: «Je viens d’être suspendu de Twitter. Prière de passer le message. On peut me trouver ici sur VK, sur Parler et les vidéos sur Rumble».

Bye bye Trump

Rappelons que Twitter avait, plus tôt cette semaine, suspendu pendant quelques heures le compte du président Donald Trump à la suite de l’assaut donné par ses partisans sur le Capitole, alors que les élus s’affairaient à reconnaitre l’élection de son successeur, Joe Biden.

Vendredi soir, Twitter a confirmé qu'il bannissait Donald Trump indéfiniment. Le milliardaire républicain s'est servi de cette vitrine pendant les quatre années de son mandat, notamment tôt le matin avec des messages souvent impétueux.

Cossette-Trudel et sa chaîne YouTube ont été évincés des plateformes Facebook et YouTube dans les derniers mois. Twitter emboîte ainsi le pas à ses concurrents.