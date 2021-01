Dernière soirée de liberté dehors

Skieurs, patineurs et marcheurs ont profité de la douce température hivernale d’hier afin de passer une dernière soirée en plein air avant l’entrée en vigueur du couvre-feu.

« On vient souvent après l’école et on reste jusqu’à 22 h », lance Félix St-Pierre, 16 ans.

Le skieur profitait vendredi de sa dernière longue soirée à la station du mont Saint-Bruno, sur le Rive-Sud de Montréal, avec quelques amis.

Québec a annoncé un couvre-feu, de 20 h à 5 h, à compter de ce soir pour tenter de freiner la propagation de la COVID-19 et de limiter les rassemblements illégaux.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

« C’est décevant, mais nécessaire si on veut que la pandémie se termine », ajoute l’adolescent, encouragé par ses amis.

Mélanie Fiset compte condenser ses sessions de ski en début de soirée pour le prochain mois, puisqu’elle a deux enfants « qui ont besoin de bouger ».

« Déjà que toutes leurs activités [sportives] sont interrompues. J’ai la chance d’habiter près du mont et de faire du télétravail. Jusqu’à 19 h, on a le temps d’en profiter un peu », lance la mère avec optimisme.

Calme

Pour sa part, Éric Côté a fait une longue marche dans son quartier vendredi. Depuis le début du confinement, en mars, il apprécie particulièrement le calme de Montréal après la tombée de la nuit.

« Marcher le soir et la nuit est vraiment la chose que je préfère. Quand il va faire beau le soir, je vais trouver ça pénible. J’espère de tout cœur que ça ne va pas se prolonger au printemps », laisse-t-il tomber.

Des habitudes changées

« Il n’y a aucun doute que le couvre-feu va changer mes habitudes. Je fais du plein air quand ça me tente, quand mon corps me dit que j’en ai besoin, et ce, même s’il est 21 h », confie Mylène Benoit, qui habite à Sherbrooke.

Elle est allée faire du fatbike jeudi et du ski alpin vendredi soir afin « d’en profiter pleinement avant le couvre-feu ».

Amatrice de sports d’hiver, elle songe même à modifier son horaire de travail afin de commencer le boulot plus tôt le matin pour profiter de quelques heures à l’extérieur après la job.

« Pendant ma pratique de sport, je compte mettre une alarme pour me dire quand il sera temps de rentrer. C’est étrange... Si je n’en ai pas assez, il faudra quand même que je parte. Bref, il va juste falloir plus d’organisation », dit-elle.

Adapter son horaire

Il n’est pas impossible d’adapter son horaire pour le prochain mois, appuie Jordan Comtois, entraîneur personnel.

« Pourquoi ne pas se coucher plus tôt pour faire un entraînement le matin ? On peut aussi privilégier uneroutine d’étirements et d’exercices de mobilité avant d’aller se coucher. Ça permet de se détendre, d’avoir une meilleure nuit de sommeil et de se réveiller avec moins de courbatures », conseille-t-il afin de maintenir de saines habitudes de vie.