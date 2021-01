Couvre-feu: des policiers nombreux et visibles après 20h

Policiers en patrouille dans les rues avec les gyrophares allumés et alerte provinciale envoyée sur les cellulaires : le gouvernement entend s’assurer du respect du couvre-feu qui entrera en vigueur samedi soir.

Tous les citoyens qui seront à l’extérieur entre 20 h et 5 h se trouveront en infraction. En cas d’interpellation, ce sera au citoyen de prouver qu’il fait bel et bien partie des exceptions prévues par le gouvernement et à l’agent de police de trancher.

Également, une alerte, similaire aux alertes AMBER, sera envoyée sur tous les téléphones vers 18 h samedi afin de rappeler aux Québécois l’entrée en vigueur de cette mesure draconienne afin d’éviter les rassemblements.

« Il est impossible de prévoir tous les cas d’espèce de façon exhaustive [pour se trouver en dehors de la maison]. Les policiers auront la latitude pour faire preuve de jugement si c’est une situation qui permet de s’expliquer, c’est ce qu’on leur demande », a expliqué André Durocher, porte-parole de l’Association des directeurs de police du Québec.

Une rencontre virtuelle a eu lieu vedredi matin regroupant de nombreux intervenants du milieu policier partout dans la province, des représentants du ministère de la Sécurité publique ainsi que le directeur des poursuites criminelles et pénales afin de finaliser le décret ministériel concernant le couvre-feu.

Ce dernier était très attendu vedredi pour que des directives précises puissent être émises et distribuées aux policiers.

La façon de faire respecter le couvre-feu a été laissée à la discrétion des corps de police, mais de façon générale, on peut s’attendre à une augmentation ou une réaffectation des effectifs. On a toutefois demandé aux policiers de patrouiller avec les gyrophares allumés pour être très visibles.

Équipe dédiée

Du côté du Service de police de la Ville de Mont-réal, on confirme que plusieurs agents ont été réaffectés pour être uniquement responsables du respect du couvre-feu.

D’autres collègues seront aussi sur les routes pour répondre aux appels habituels. Il y aura donc une plus grande présence sur le terrain qu’en temps normal.

À la Sûreté du Québec (SQ), les effectifs seront augmentés durant le couvre-feu.

« Comme depuis les derniers mois, les interventions des policiers visent à encourager les citoyens à se conformer à la Loi sur la santé publique. S’ils le jugent nécessaire, ils donneront des constats d’infraction », a expliqué Catherine Bernard, porte-parole à la SQ.

Le couvre-feu se poursuivra jusqu’au 8 février prochain. Les récalcitrants pourraient se voir remettre des amendes entre 1000 $ et 6000 $.