[EN DIRECT] COVID-19: Les examens ministériels de fin d’année sont annulés

Québec dévoile son plan de match pour aider les élèves en difficulté à passer à travers cette année scolaire tout à fait hors-norme : des services de tutorat et de soutien seront mis en place, les notions à enseigner seront davantage ciblées et les examens ministériels de fin d’année sont annulés.

La pondération du premier bulletin - qui a été repoussé de deux semaines au début février comme le rapportait Le Journal vendredi - sera aussi réduite, a annoncé le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, lors d’un point de presse fort attendu vendredi avant-midi.

Le ministre en a aussi profité pour faire le point sur les enjeux entourant la ventilation dans les écoles.

Programme de tutorat

Pour soutenir les élèves qui ont des retards scolaires, un appel sera lancé auprès du personnel volontaire des centres de services scolaires, des retraités de l’éducation et des étudiants collégiaux et universitaires. Les volontaires qui ont manifesté leur intérêt via la plateforme «Répondez présent» seront aussi mis à contribution.

Des services de tutorat devraient être disponibles à partir de la fin janvier et les services seront gratuits, indique-t-on.

Les profs seront par ailleurs invités à élaguer le contenu enseigné en classe pour se concentrer sur les «savoirs essentiels incontournables». Un guide sera transmis aux enseignants à ce sujet d’ici la fin du mois.

Plusieurs élèves pousseront un soupir de soulagement en apprenant que ces modifications entraîneront l’annulation des épreuves ministérielles de fin d’année, tant au primaire qu’au secondaire.

Santé mentale

Alors que la détresse psychologique des adolescents défraie la manchette depuis le début de la pandémie, Québec créé une application mobile afin de leur donner accès à différentes ressources psychosociales. Ils pourront notamment échanger avec intervenants.

Reste à voir si ces mesures seront jugées satisfaisantes par le milieu de l’éducation. Dans le réseau, les attentes étaient élevées.

Au cours des dernières semaines, plusieurs ont réclamé un plan de match à long terme, soulignant que les impacts de cette pandémie se feront sentir bien au-delà de l’année scolaire en cours.

