Considérés comme non essentiels, les salons de toilettage pour animaux veulent rouvrir

Les salons de toilettage, fermés depuis le 24 décembre, s’adressent au gouvernement afin de pouvoir rouvrir durant le confinement parce qu’ils considèrent offrir un service essentiel.

«Il faut que tout le monde mette l’épaule à la roue. Je comprends ça, mais pour la coupe des griffes, c’est exagéré qu’on l’interdise», affirme Kathleen Grenier, copropriétaire du Salon de toilettage Pitou-Net 2000 à Québec.

Lors du premier confinement, les salons de toilettage ont dû fermer leurs portes pendant presque trois mois.

«Il existe une façon simple de le faire. Le client peut nous donner la laisse à la porte. Je peux couper les griffes et redonner l’animal au client en cinq minutes. Si au moins on nous laissait l’opportunité de faire les griffes, les toupets et les “trous de pet”. L’essentiel. Je peux comprendre qu’on doit faire un effort, mais pour les animaux, ce n’est pas une bonne idée», dit-elle.

«Lorsque les griffes ne sont pas coupées fréquemment, la veine qui est à l’intérieur continue de pousser et il vient un temps où on ne peut plus couper la griffe aussi courte qu’on voudrait», explique Mme Grenier.

Lors du premier confinement, les salons de toilettage ont été classés par les autorités publiques dans la même catégorie que les salons de coiffure. À la réouverture, plusieurs toiletteurs ont eu bien des surprises.

Piètre état

«J’ai vu des chiens dans un piètre état. Certains avaient des problèmes de peau. Au niveau des griffes, c’était terrible. J’ai vu des griffes rentrées dans les coussinets. J’ai été obligée de raser des chiens jusqu’à la peau», a indiqué de son côté Julie Parenteau, propriétaire du salon de toilettage Chez coquine à Saint-Augustin-de-Desmaures.

«Dans la coiffure, qu’on ait une repousse, ce n’est pas bien grave. On est à la maison. Mais ce dont on parle ici, ce sont les soins envers les animaux», a ajouté Mme Parenteau.

«Il y a beaucoup de propriétaires de chien qui ont acheté des rasoirs. D’ailleurs, il y a eu une pénurie de rasoirs. Les gens s’essayaient, mais parce qu’ils ne sont pas habitués à faire ça, certains ont blessé leur animal», a témoigné Mme Parenteau.

«C’est une question de santé animale», a-t-elle insisté en demandant au gouvernement de revenir sur sa décision au plus vite.