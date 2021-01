La dysfonction érectile, est-ce que ça se soigne?

J’ai une question délicate pour vous : depuis quelque temps, mon mari (58 ans) a perdu sa capacité d’avoir des érections aussi souvent qu’avant. Comme ça le frustre, il ose de moins en moins me faire des avances, tant il craint de ne pas être à la hauteur. Moi, ça me manque. Comme il refuse en plus de prendre la fameuse pilule bleue, quelle est la solution ?

Il existe des spécialistes en dysfonction érectile et votre médecin de famille pourrait certainement vous en recommander un.