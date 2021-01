Fermeture prolongée des écoles: le premier bulletin scolaire reporté pour une deuxième fois

Les enseignants auront jusqu’au début février pour finaliser le premier bulletin de l’année scolaire, soit deux semaines de plus que prévu, a appris Le Journal. Ce deuxième ajustement survient à la suite de la fermeture prolongée des écoles pendant le congé des Fêtes.

Il s’agit de l’une des mesures qui seront annoncées vendredi avant-midi par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, lors d’un point de presse.

D’autres allégements concernant l’évaluation des élèves pourraient aussi être annoncés, mais il n’a pas été possible d’en apprendre davantage à ce sujet.

Lors de ce point de presse, des enjeux entourant la ventilation dans les classes, la réussite des élèves et la santé mentale des jeunes devraient aussi être abordés.

L’année scolaire compte habituellement trois bulletins. En raison des chambardements causés par le virus, Québec avait toutefois annoncé au début octobre que le premier bulletin de novembre était reporté au 22 janvier et qu’il n’y en aurait que deux au total.

Chaque bulletin comptera pour 50 % de la note finale, avait alors précisé le ministre Roberge.

Or le gouvernement Legault a depuis prolongé la période de fermeture des écoles pendant le congé des Fêtes en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.

Tous les élèves ont eu de l’enseignement à distance pendant la première semaine de janvier. Le retour en classe au secondaire a été fixé au 18 janvier.

Deux semaines supplémentaires

Pour donner une plus grande marge de manœuvre aux enseignants, Québec leur accorde deux semaines supplémentaires pour produire le premier bulletin, qui devra être transmis aux parents d’ici le 5 février.

Au cours des dernières semaines, plusieurs acteurs du réseau scolaire ont réclamé des changements à l’évaluation des élèves, en raison du contexte exceptionnel causé par la pandémie.

Les directions d’écoles aimeraient que la pondération du premier bulletin, fixée à 50 %, soit réduite afin de permettre aux élèves en échec de se reprendre d’ici la fin de l’année scolaire.

Bulletin chiffré

Un regroupement de parents a même réclamé la disparition des notes chiffrées dans le bulletin cette année.

«On est dans un contexte qui ne fonctionne pas normalement. La note, ce n’est plus ça qui est important. On met de côté tout ce qui pourrait ajouter de la pression et on se concentre sur l’essentiel : la progression des apprentissages», a affirmé Marc-Étienne Deslauriers, co-porte-parole du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec.