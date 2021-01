L’UE double sa commande de vaccins Pfizer-BioNTech, à 600 millions de doses

L’Union européenne a conclu un accord pour l’acquisition de 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19, doublant ainsi la quantité commandée, a annoncé vendredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

« Nous avons en ce moment accès à 300 millions de doses du vaccin BioNTech/Pfizer. La bonne nouvelle est que nous avons trouvé un accord avec BioNTech/Pfizer pour étendre ce contrat. Avec le nouvel accord, nous pourrions acquérir au total jusqu’à 300 millions de doses supplémentaires » de ce vaccin, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

Bruxelles prévoit une commande ferme de 200 millions de doses supplémentaires de ce vaccin mis au point par l’alliance de l’Américain Pfizer et de l’Allemand BioNTech avec une option pour 100 millions de plus, précise un communiqué de la Commission, indiquant que ces doses supplémentaires commenceront à être livrées au deuxième trimestre 2021.

Cela permettrait à l’UE d’acquérir jusqu’à 600 millions de doses de ce vaccin autorisé depuis le 21 décembre, alors que la lenteur des campagnes de vaccinations dans les États membres fait l’objet de critiques.

L’UE a signé des contrats avec six fabricants de vaccins au total: Pfizer-BioNTech, mais aussi le suédo-britannique AstraZeneca, l’américain Johnson&Johnson, le duo franco-britannique Sanofi-GSK, l’allemand CureVac et l’américain Moderna. Elle est encore en pourparlers avec l’américain Novavax.

Seuls deux vaccins, ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna — qui a reçu le feu vert mercredi —, sont actuellement autorisés par l’UE.

« Avec ces deux vaccins autorisés, nous nous sommes déjà assurés d’une quantité de doses qui nous permet de vacciner 380 millions d’Européens, c’est plus de 80 % de la population, et d’autres vaccins vont suivre dans les semaines et mois à venir », a affirmé la cheffe de l’exécutif européen.

Le portefeuille de vaccins de l’UE permet - potentiellement — d’obtenir « 2,3 milliards de doses de vaccins, ce qui est plus qu’assez pour vacciner l’ensemble de la population », a-t-elle dit.

BioNTech compte faire tourner dès février une nouvelle unité de fabrication à Marburg (Allemagne), susceptible de fournir 250 millions de doses supplémentaires au premier semestre 2021, a assuré le 1er janvier au Spiegel le codirigeant de BioNTech Ugur Sahin. Ce site allemand viendra renforcer l’usine belge de Puurs où sont produits les lots à destination de l’UE.

La Commission négocie les contrats avec les laboratoires et il appartient ensuite aux États, qui sont chargés de la logistique, de leur passer commande directement. Les quantités disponibles pour chaque pays sont attribuées au prorata de leur population.