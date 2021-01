Quelles sont vos résolutions vertes pour 2021?

Enfin ! L’annus horribilis que fut 2020 est derrière nous ! Il va sans dire que les événements des derniers mois ont profondément bouleversé nos vies, et cette nouvelle année qui débute est assurément l’occasion de faire une introspection et de réfléchir aux aspects de notre mode de vie que nous souhaitons ou devons améliorer.

Voici donc quelques suggestions de résolutions vertes pour 2021 ; puissent ces propositions vous inspirer et vous aider à trouver une certaine harmonie avec la vie et la nature.

Plantez un arbre

Photo courtoisie, Albert Mondor

En ces temps troubles, planter un arbre est un geste fort. Il s’agit certainement de l’une des plus belles activités à faire en famille afin d’inculquer à vos enfants l’amour et le respect de la nature.

Assurez-vous de sélectionner une essence d’arbre dont le développement est bien adapté à l’espace disponible dans votre jardin. Effectuez la plantation de façon rigoureuse, en utilisant du compost, afin d’assurer la meilleure reprise possible à l’arbre que vous mettrez en terre.

Remplacez la terre noire par du compost

Photo courtoisie

Puisqu’il s’agit généralement d’un produit de piètre qualité, pourquoi ne pas cesser d’utiliser de la terre noire dans votre jardin ou votre potager ? Optez plutôt pour le compost qui est un matériau beaucoup plus bénéfique ! En plus de constituer un amendement et un fertilisant de première qualité, les éléments nutritifs contenus dans le compost se lessivent en général moins facilement que ceux fournis par la plupart des engrais. De plus, la fabrication du compost permet de recycler une foule de déchets organiques qui iraient autrement encombrer les sites d’enfouissement.

Véritable or noir, le compost est un produit exceptionnel qui a des effets très bénéfiques sur le sol et les végétaux. En plus de fournir une quantité appréciable d’éléments nutritifs essentiels aux plantes et de favoriser la vie microbienne, le compost améliore la structure des sols en augmentant leur capacité de rétention en air, en eau et en éléments nutritifs. De plus, il stimule la vie microbienne du sol, favorisant ainsi un meilleur approvisionnement en eau et en éléments nutritifs des plantes.

Jardinez à l’année

Photo courtoisie, Albert Mondor

Vous ne pouvez vous résoudre à cesser votre saison de jardinage quand arrive la saison hivernale ? Hé bien ! Faites un potager à l’intérieur de votre maison !

De nombreux produits technologiques permettant la culture de plantes comestibles à l’intérieur sont apparus sur le marché ces dernières années. Les systèmes de culture intérieure offerts sur internet, dans les jardineries ou dans les boutiques spécialisées sont parfois hydroponiques, mais certains comprennent aussi du terreau.

Il n’est toutefois pas nécessaire d’acheter un système de culture sophistiqué pour produire des fines herbes et des légumes dans une maison ; il est tout à fait possible de cultiver diverses plantes comestibles dans de simples pots ou caissettes de plastique installés sur un comptoir de cuisine.

Cependant, l’utilisation d’un système d’éclairage artificiel est un élément crucial pour la culture de plantes comestibles à l’intérieur.