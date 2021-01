Une journée de ski acrobatique à Val-Saint-Côme

Les installations d’entraînement du Centre d’excellence acrobatique de Val-Saint-Côme (CEAVSC) sont incroyables. J’ai été impressionné par l’engagement des athlètes de la formation de l’équipe nationale canadienne de ski acrobatique. Pendant plusieurs heures, ils ont fait des descentes, de nombreux sauts, sans oublier leur temps additionnel passé dans le gymnase.

Photo Pascale Vallée

Les sœurs Chloé et Justine Dufour-Lapointe s’entraînent intensivement pour la prochaine Coupe du monde de Deer Valley en Utah, qui est considérée par plusieurs un peu comme le Superbowl des Coupes du monde en ski de bosses.

Photo Pascale Vallée

Le CEAVSC est doté d’une piste de bosses, d’un site de sauts et d’un chalet qui comprend un salon pour les athlètes, une salle de gym ainsi qu’une salle de visionnement publique. Carole Verroneau-Gagné, présidente du CEAVSC, est en compagnie de son vice-président, Patrice Gagnon.

Photo Pascale Vallée

À l’avant-plan, on aperçoit l’entraîneur-chef de l’équipe nationale des bosses en ski acrobatique, Michel Hamelin, qui était appuyé de Victor Arbor, opérateur de dameuse, de Martin Dufresne et de Pat Gagnon pour procéder à l’entretien des surfaces skiables et maintenir la qualité des sauts.

Photo Pascale Vallée

Les dynamiques Valérie Gilbert et Laurianne Desmarais-Gilbert sont très reconnaissantes envers Michel Rochon, propriétaire du restaurant St-Hubert à Sainte-Adèle, qui les a appuyées à leurs débuts.

Photo Pascale Vallée

Gabriel Dufresne a défié tout au long de son entraînement le parcours de bosses, alors que Mikaël Kingsbury, qui se remet d’une blessure, s’est contenté d’éviter de faire des sauts.

Photo Pascale Vallée

Mon bon ami Marc Verreault, qui a toujours trouvé le moyen d’aider ses amis, est décédé de la COVID-19. Marc était un homme charmant, loyal et sans aucun doute doté d’une tenue vestimentaire d’une grande élégance. Si la vie après la mort existe, le trio d’amis René Angélil, Marc Verreault et Pierre Lacroix est en train de jouer une ronde de golf.