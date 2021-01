Le Canada n'est pas à l'abri des dérives démocratiques, dit Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a reconnu, vendredi, que la démocratie canadienne n’est pas à l’abri d’événements violents tels que l’émeute pro-Trump survenue au Capitole de Washington cette semaine.

«Nous savons, alors que nous avons observé avec de vives préoccupations ce que s’est passé ces derniers jours aux États-Unis, que nous ne sommes pas immunisés à cela au Canada», a-t-il dit en point de presse vendredi.

Dès le début de son allocution devant sa résidence de Rideau Cottage, le premier ministre a pointé du doigt le président américain sortant, Donald Trump, pour avoir incité les émeutiers à «agir avec autant de violence».

Il a insisté sur l’importance, pour les politiciens, de bien choisir leurs mots pour éviter pareilles dérives.

«La démocratie au Canada, ce n’est pas un hasard, et ça ne va pas continuer sans effort. [...] Nous devons tous travailler ensemble pour protéger la démocratie contre ceux qui font la promotion de mensonges et qui créent de l’espace pour la haine et l’extrémisme», a-t-il ajouté.

Rappelons que des groupes d’extrême droite qui ont participé au saccage du Capitole, comme les Proud Boys et les III %, ont des ramifications au Canada.

Le Nouveau Parti démocratique a d’ailleurs demandé au gouvernement Trudeau, jeudi, d’inscrire les Proud Boys à la liste des organisations reconnues comme étant terroristes.

Questionné à ce sujet vendredi, M. Trudeau s’est contenté de dire qu’une telle décision revenait aux agences canadiennes de renseignement et de sécurité.

En juin 2019, un premier groupe d’extrême droite, le groupe néonazi Blood & Honour, a été inscrit à la fameuse liste noire. La division armée de cette organisation, Combat 18, y figure également.