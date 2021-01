ROGER, Claire



À Québec, le 20 décembre 2020, est décédée à l'âge de 82 ans, madame Claire Roger, veuve de monsieur Luc Lessard.Madame Roger laisse dans le deuil ses enfants: Patrick Lessard (Caroline Huard) et Lysanne Lessard (Ghislain Thibeault); ses cinq petits-enfants qu'elle aimait tant: Laurence (Mario), Gabriel (Anne-Marie), Justine (Christophe), Sophia (William), Clara et son arrière-petit-fils Brandon.Également dans le deuil sa soeur Claudette (Daniel Cyrenne) et ses frères: Claude (Thérèse Gauthier), François (Lise Jourdain) et Alain (Carmen Mathieu); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lessard: feu Gilles (Simone Gravel), Marc (Monique Montminy), feu Jean (Colette Thomas-Poitras), Murielle (feu Bernard Marois) ainsi que ses nombreux neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis-es.En considération de la situation actuelle, une cérémonie familiale aura lieu à une date ultérieure.