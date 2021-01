RYAN (née LEGAULT)

Jacqueline



À Châteauguay, le 31 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Jacqueline Ryan. Elle rejoint son époux M. Louis Ryan.Elle laisse dans le deuil ses filles Linda (Réal) et Carole (Daniel), ses petits-enfants Philippe (Lorie) et Véronique, Patrick (Eveline) et Christine (Victor), ses soeurs Hélène et Ginette, son frère Robert, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon les circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.www.alexandrenicole.comLa famille tient a remercier l'ensemble du personnel de la Résidence Quatre Saisons de Châteauguay ainsi que le CHSLD Trèfle-D'or pour leurs bons soins et leur soutien.En guise de témoignage, un don à la fondation de votre choix serait apprécié.