Labonté, Bernard "Ben"



Le 28 décembre dernier, Bernard ''Ben'' Labonté a rendu son dernier souffle. Il est parti comme il le voulait, sans tarder, avec courage et résilience. À l'image de sa vie vécue intensément.Patriarche d'une grande lignée, emblème du quartier Hochelaga, Ben aura toujours été un vraiLe visionnaire qu'il fut et le symbole qu'il incarnait vivront longtemps. Entrepreneur, bâtisseur et créateur. Ben, philanthrope optimiste, un vrai bon vivant au sourire puissant et sincère.Un homme familial plein de caractère, un humain fier, authentique et plein d'amour.Il aura vécu tant de vies en une, étincelle aux yeux et flamme au coeur.Ton héritage te survivra, cher Bernard. Ta force d'être, ta fierté de toujours garder la tête haute, la confiance que tu nous as transmise, le caractère et les couleurs d'un vivant assumé.Que ta vision, ton optimisme et ton sourire restent en nous, habitent notre coeur et continuent de nous inspirer au-delà du deuil que nous traversons.Merci Ben, merci Popa, merci Juddo.Nous te rendons tes bénédictions.Ta famille et ton quartier se souviendront.Que ta bienveillance veille sur nous.Bon voyage, Ben l'inspirant, Ben le monument.Comme il le voulait, une fête en sa mémoire sera organisée à son bar. Suivez donc le Lady Davidson sur les médias sociaux, des détails suivront post-covid. Au plaisir de vous y retrouver pour honorer Ben Labonté.T. SANSREGRET