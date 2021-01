Voici 10 nouveaux albums attendus en 2021

D’abord, un avertissement s’impose. Durant une année normale, la date de sortie d’un album est toujours modifiable sans préavis. Imaginez dans un monde sans cesse bousculé par la COVID-19. Prenez donc les rares dates indiquées dans cet article avec des pincettes. Rassurez-vous cependant, la maladie n’empêchera pas plusieurs stars internationales de nous présenter de la nouvelle musique en 2021. En voici dix qui ont confirmé, promis ou entretenu l’espoir d’un nouvel album au cours de la prochaine année.

1. Adele

Photo courtoisie, NBC

C’est le batteur Matt Chamberlain qui a vendu la mèche, en entrevue, en décembre. « Je viens de travailler sur de la nouvelle musique avec Adele », a-t-il révélé dans un balado de SiriusXM. Il n’en fallait pas plus pour que tous les fans de la chanteuse britannique de 32 ans, qui s’était offert une animation de SNL en octobre en guise de grand retour dans l’œil du public, en déduisent que 2021 sera l’année de la sortie de son quatrième album. Il ne manque plus que la confirmation de la principale intéressée.

2. Drake

Photo courtoisie, WENN

Titre : Certified Lover Boy

Date inconnue

Ce devait d’abord être en 2020. La sortie a par la suite été repoussée au 1er janvier, puis à une date indéterminée. Deux choses semblent néanmoins certaines au sujet de l’album du rappeur torontois : ce sera en 2021 et il va faire exploser des records sur les plateformes d’écoute.

3. Rihanna

Photo AFP

Si vous êtes un fan de Rihanna, les dernières années ont été un long chemin de croix. La star, accaparée par la gestion de sa gamme de produits de beauté, ne cesse de remettre à plus tard la sortie du successeur d’Anti, paru il y a maintenant cinq ans. En décortiquant ses publications sur les réseaux sociaux, on peut penser que 2021 sera la bonne année. Ou pas.

4. Guns N’ Roses

Photo courtoisie, WENN

Quoi ? Un album de Guns N’ Roses ? Avec Axl, Slash pis les autres ? C’est ce que Slash a laissé entendre récemment. Comme dans le cas de Rihanna, ne retenez pas trop votre souffle. Le potable mais peu mémorable Chinese Democracy remonte tout de même à 2008.

5. Arcade Fire

Photo d'archives, Agence QMI

Le collectif montréalais aurait eu le confinement fertile, si on se fie aux propos de Win Butler, qui a parlé d’une production suffisante pour deux ou trois albums. En novembre, Arcade Fire a dévoilé la nouveauté Generation A.

6. Lana Del Rey

Photo courtoisie, Adriana M. Barraza, WENN

Titre : Chemtrails Over the Country Club

Date inconnue

Encore une fois, on ne sait pas quand, mais il paraît que la pièce titre devrait nous être présentée au cours des prochains jours. Comme Lorde et Eilish, Mme Del Rey a la tâche titanesque de revenir à la charge après avoir fait paraître un excellent album, dans son cas, Norman Fucking Rockwell.

7. Lorde

Photo courtoisie

L’artiste néo-zélandaise a révélé avoir trouvé le titre de son nouvel album lors d’un voyage en Antarctique. S’il est du niveau de la sublime leçon de pop qu’était Melodrama, il figurera dans plusieurs palmarès de fin d’année en décembre prochain.

8. St. Vincent

Photo courtoisie, Derrick Salters, WENN

La reine de l’indie rock a annoncé que son arsenal de nouvelles chansons était prêt à être déballé en 2021. Parce qu’Annie Clark, la musicienne américaine qui se cache derrière le pseudonyme St. Vincent, ne lésine jamais sur la qualité, cet album devient illico un des plus attendus des mélomanes.

9. Foo Fighters

Photo d'archives

Titre : Medicine at Midnight

Date : 5 février

L’increvable Dave Grohl a parlé d’un album du samedi soir, plus dansant que ce à quoi les Foo Fighters nous ont habitués. Si le premier extrait Shame Shame confirmait une envie d’aller voir ailleurs, la rageuse No Son of Mine, dévoilée le jour de l’An, rentre plutôt dans le rang. Verdict final dans un mois.

10. Billie Eilish

Photo AFP

Billie et son frère Finneas auraient déjà concocté la suite du gigantesque When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? 2021 a définitivement le potentiel d’être une grande année de musique pop.

Aussi à surveiller en 2021 :

Sia (12 février), Florida Georgia Line (12 février), Sting (19 mars), Greta Van Fleet (16 avril), Weezer (7 mai), Travis Scott, Cardi B et Royal Blood (dates inconnues).