BROCHU, Guy



C'est le coeur lourd et avec une grande tristesse que nous désirons vous aviser du décès de notre père Guy Brochu, survenu le 24 décembre 2020.Il fut l'époux de feu Denise Villiard. Il laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Serge Genest), Louise (Normand Desautels) et Jean-François (Anne Bélisle). Il était un grand-papa gâteau pour ses petits-enfants : Gabriel Genest (Nancy Ferlatte), Audrey Genest (Simon Roy), Chanel Dorais (Alexandre Meterissian) et Pierre-Philippe Dorais (Gabrielle Blais). Il était émerveillé par ses arrière-petits-enfants : Billie, Camille, Samuel, Charlie et Théodore (bébé à naître en janvier).Il laisse également dans le deuil ses belles-soeurs, neveux et nièces des familles Villiard et Brochu, ainsi que sa bonne amie Madame Suzanne Pogue.Outre son charme légendaire et ses beaux yeux bleus, notre père était un homme travaillant, déterminé et généreux. Propriétaire durant 36 ans du restaurant le Pavillon Laurentien, il a également été impliqué en politique, municipale pour la ville de Laval et scolaire ainsi qu'auprès de plusieurs organismes communautaires de sports et de loisirs. Doté d'une énergie incroyable, il excellait dans tous les sports qu'il pratiquait jusqu'à ce que le Parkinson s'empare de son corps.En raison de la situation actuelle, une cérémonie rendant hommage à sa vie sera célébrée à une date ultérieure.En guise de sympathie, vous pouvez faire un don à la fondation Parkinson : Parkinsonquebec.ca;Les services funéraires ont été confiés à la: