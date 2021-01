DESLAURIERS, Yves



À Saint-Jérôme, le 1er janvier 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Yves Deslauriers, époux de feu Monique Poirier et fils de M. Pierre-Paul Deslauriers et Mme Henriette Cormier.Il laisse dans le deuil son fils François Deslauriers, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.À cause du contexte actuel de pandémie, la famille se recueillera en toute intimité et une célébration au cimetière aura lieu à une date ultérieure.