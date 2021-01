Lamoureux, Serge



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Serge. Il nous a quittés le 17 décembre à l'âge de 74 ans. Il était le fils de feu Lucien Lamoureux et de feu Madeleine Guertin.Il laisse dans le deuil, sa bien-aimée conjointe Renée Chapleau, ses merveilleux enfants: Marie-Josée, Alexandra (Wayne Quesnel et leur douce petite fille Gabriella), Jonathan (Ingebjørg Steinnes, Sammy, Sajeh), ses frères Normand (Daniel Hart), Michel (Thérèse Bélanger, Valérie et Max), ses cousines Ginette Guertin (Dominique, Gérald Moreau), Lise Guertin (ses enfants et son conjoint André Dubois), son beau-fils Sylvain Raymond (Cristina D'Arienzo), sa belle-soeur Marie-Josée Chapleau (Sylvain St-Onge et leurs enfants Jocelyn et Rémy), ainsi que tous les membres des familles Carroll-Gaudet.Outre sa famille, Serge laisse aussi dans le deuil de très nombreux amis proches, connaissances, collègues et amis du monde de l'assurance et ce, partout à travers le pays. Retraité depuis près de 3 ans, Serge a fait une brillante carrière dans l'industrie d'assurance, respecté de tous, il était un négociateur redoutable avec une approche et un style unique. Un homme de coeur, d'une grande bonté, généreux de son savoir-faire, il a contribué à faire grandir et amener plusieurs de ses collègues et amis à atteindre le succès. Serge était profondément croyant et une belle personne.Nous, la famille, aimerions remercier toute l'équipe du 19e étage Sud du CHUM: médecins, infirmières, préposés qui ont veillé au bien-être et aux soins de Serge. Un remerciement tout spécial à garde Céline Corbeil, Marine et Marion pour leur bienveillance, bonté, générosité et support à la famille. Cela nous a permis de traverser cette épreuve avec humanité.À la mémoire de Serge, des dons peuvent être faits à la Fondation du CHUM ou à L'Accueil Bonneau.Une célébration religieuse aura lieu lorsque les mesures sanitaires seront assouplies. La date sera communiquée sur le site du salon funéraire Magnus Poirier ainsi que dans le Journal de Montréal.Vous êtes invités à transmettrevotre message de sympathievia le site de