NADEAU, Claude



À Laval, le 1er janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Claude Nadeau, époux de Mme Monique Poirier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Yan Chartrand) et Pierre (Nathalie Godbout), ses petits-enfants: Naomie, Norah-Kim, Camille et Laurence, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et de nombreux neveux, nièces et amis.En raison des circonstances pandémiques il n'y aura pas de célébration sur place. Une cérémonie aura lieu, lorsque la situation le permettra, pour la famille, au cimetière de Notre-Dame du Portage, près de Rivière-du-Loup, là où il retrouvera ses racines et pourra finalement côtoyer son fleuve St-Laurent bien-aimé.Ses enfants, Chantal et Pierre, tiennent à remercier chaleureusement la résidence l'Angelus de Laval pour les excellents soins prodigués ainsi que toute l'équipe envoyée en renfort pour combattre la COVID-19. En tout temps nous avons constaté des relations chaleureuses, empathiques et rassurantes auprès de notre père. Gratitude et reconnaissance à Diane Jeannotte ainsi qu'à toute son équipe. Les anges existent, nous les avons côtoyés chez vous.Si vous tenez à faire un don à la mémoire de Claude, vous êtes invités à le faire à la Société Alzheimer.Pour laisser un message à la famille de Claude, veuillez vous diriger au:Il fut confié au:ST-EUSTACHE