DESGENS, Agathe



À Châteauguay, le 16 décembre 2020, à l'aube de ses 89 ans, est décédée Mme Agathe Desgens. Elle rejoint son frère Rémi et sa soeur Julienne.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Mariette, Pauline, Adélia et Claudette, sa belle-soeur Odette, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu en privé pour la famille immédiate.www.alexandrenicole.comEn guise de témoignage, un don à la Fondation Anna Laberge serait apprécié.