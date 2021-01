SEVCIK, Colette (née Sauriol)



À Longueuil, le 2 janvier 2021 est décédée Mme Colette Sauriol (Sevcik).Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle et Michel, sa belle-fille Luchie Pagtalunan (Sevcik) et ses petits-fils, Levon et Alexender, ainsi que ses nièces, spécialement Louise Allard qui a toujours été présente pour elle.Ses cendres seront inhumées au cimetière Le repos Saint-François d'Assise à Montréal ultérieurement.www.salonfunerairelfc.comPropriétaire Robert Cenac