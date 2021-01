BEAUCHESNE, Suzanne



À Pierrefonds, le 3 janvier 2021 est décédée, Suzanne Beauchesne.Elle laisse derrière elle son conjoint Michel Larose, ses enfants Mélanie, Mathieu (Vanessa), Annie et ses petits-enfants Simon, Margaux, Mélia, et Léa-May. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, Bernadette (Bob), Gabriel (Ginette), Jules, Carole (Claude), Jean-Pierre (Lyne), une grande amie, Renée ainsi que de nombreux neveux et nièces qui l'aimaient tant.En raison des circonstances reliées à la pandémie, une cérémonie se tiendra à une date ultérieure.VOLUNTAS514-695-7979, voluntas.ca