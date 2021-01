GARCEAU WOOD, Jeannine



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 19 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Jeannine Wood, épouse de feu Florian Garceau.Elle laisse dans le deuil sa fille Manon (Alain Pelletier), sa soeur Georgette (feu Guy Rousseau), ses nièces et neveux: Johanne, Lise et Diane Rousseau, Micheline, Christine, André et Robert Taschereau ainsi que parents et amis.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, une cérémonie aura lieu en toute intimité en la chapelle du