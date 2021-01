VEGA née NÉRON, Soeurette



Le 18 décembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée, à Ste-Adèle, Mme Soeurette Néron Vega, épouse de feu M. Eduardo R. Vega. Elle rejoint aussi son fils Vincent.Elle laisse dans la peine et également de bons souvenirs à ses enfants: Gloria (Robert Gauvreau), Vilma, Rafael, Livio (Rolande Fournier) et Federico, ses petits-enfants et leurs conjoints(es) ainsi qu'à ses arrière-petits-enfants. La famille tient à remercier tous les parents et amis pour les marques de sympathie témoignées.La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD de Ste-Adèle pour les excellents soins.Dû à la pandémie, les funérailles seront reportées à une date ultérieure.