LATRAVERSE, Maurice



De Pointe-aux-Trembles, le 1 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Maurice Latraverse, époux de madame Clémence Gervais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Micheline (Carol Bélanger), Guy (Martine Fournier), Pierre (Francine Vézina), Chantal (Normand Groulx) et Alain; ses petits-enfants Luc, Dominique, Maxime Antony, Frederick, Marie-Christine, Pascale, Kevin et Francis; ses arrière-petites-filles Alicia et Ambre ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera au :le samedi 16 janvier dès 11h, il y aura célébration des funérailles en privé à l'église St-Marcel.Étant donné la dernière restriction COVID en vigueur en date du 8 janvier, les réunions au salon et les funérailles à l'église doivent être limitées à 25 personnes maximum sans possibilité de rotation. Malheureusement aucun visiteur outre que la famille immédiate ne pourront être admis en ces lieux, celle-ci se chiffrant à 25 personnes.