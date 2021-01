ST-JEAN, Yvette



(née Tremblay)À Montréal, le 17 décembre 2020, est décédée madame Yvette Tremblay, épouse de feu Jacques B. St-Jean.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Robert et Pierre (son épouse Ruby et leur fille unique Charlotte) ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu en privé le mercredi 13 janvier 2021 à midi. Par contre, vous pourrez visionner la cérémonie en direct ou en différé sur le web au:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.