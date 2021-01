PLASSE, Martin



À Châteauguay, le 25 décembre 2020, à l'âge de 51 ans, est décédé M. Martin Plasse.Il laisse dans le deuil ses parents; Richard Plasse et Liliane Desrochers, ses frères et soeurs ; Raymond (Louise), Francine (Jean-Marc), Gilles (Annie), Normand (France) et Mireille (François), ses neveux et nièces ; (Martin, Mathieu, Vincent, Laurence, Isabelle, Véronique, Andréanne, Marie- Michèle, Marc-Olivier, Geneviève, Frédéric) ainsi qu'autres parents et amis.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'Hôpital Anna Laberge pour les bons soins prodigués.Selon les circonstances actuelles, les funérailles auront lieu en privé.www.alexandrenicole.com