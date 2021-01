CHENAIL, Claude



À Ste-Clotilde-de-Châteauguay, le 5 janvier 2021 à l'âge de 70 ans, est décédé M. Claude Chenail, fils de feu Fernand Chenail.Il laisse dans le deuil sa mère, Lise Bissonnette (Eddy), ses frères : Alain (Manon), Bernard (Sylvie) et Sylvain (Sylvie), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.En raison de la pandémie, les rites funéraires seront célébrés en privé. L'inhumation de ses cendres se tiendra ultérieurement au cimetière de Ste-Clotilde-de-Châteauguay. L'heure et le jour de l'inhumation vous seront communiqués dès que connus afin que vous puissiez lui rendre un dernier hommage directement au cimetière.Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. www.cancer.caGIBEAU-GENDRON450-826-3131