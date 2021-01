MARLEAU, René



Le dimanche 3 janvier 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur René Marleau de Montréal, originaire de Hull.Il laisse dans le deuil ses soeurs Denise et Ghislaine (Daniel E. Ménard), sa belle-soeur Andrée Proulx, ses nombreux neveux et nièces, ainsi que tous ses autres parents et amis.En raison des restrictions actuelles, les funérailles se dérouleront à une date ultérieure.www.aubryetfils.com