BÉRIAULT SAUVÉ, Marie-Claire



À son domicile, le 29 décembre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Marie-Claire Bériault, épouse de feu M. Rolland Sauvé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Benoit) et Daniel (Sonia), ses petites-filles Alexandra (Mikael), Audrey-Ann et Sabrina, sa soeur Georgette (Jean-Marc), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 janvier 2021 de 15h à 18h ainsi que le samedi 16 janvier dès 10h :www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 16 janvier 2021 à 14h en l'église de Sainte-Justine-de-Newton (2711, rue Principale), suivies de l'inhumation au cimetière de la même paroisse.Au lieu de fleurs, des dons à Fibrose Kystique Québec seraient appréciés.