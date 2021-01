BUSSIÈRES, Réal



Le 2 janvier 2021, à l'âge de 81 ans est décédé Monsieur Réal Bussières.Il laisse dans le deuil sa douce et tendre épouse Benoîte Laforest Bussières, son plus grand chagrin.Il laisse également dans le deuil ses enfants Jeannot (Danielle) et Carl (Julie), ses petits-enfants Marilyn (Jean-Sébastien) et William (Jade). Il laissera un vide immense au sein de ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.La famille remercie également tous les parents et amis de leur sympathie manifestée à l'occasion du décès.En raison des circonstances actuelles de la COVID-19, les funérailles se tiendront à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.Les services funéraires ont été confiés à la