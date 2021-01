LAMY, Claire

(née Gagnon)



De Sainte-Thérèse, le 30 décembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Claire Gagnon, épouse de M. Gilles Lamy.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Gaëtane et Louis-Philippe, ses belles-soeurs, Mme Thérèse Reny Gagnon et Mme Louise Lamy Lessard, ses neveux et nièces et autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, le tout se déroulera dans l'intimité de la famille.Ses cendres seront inhumées au cimetière Notre-Dame-des-Neiges au printemps.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise pour la recherche sur le cancer.Un merci très spécial au personnel en soins palliatifs du CHSLD Blainville et du CLSC Thérèse-de-Blainville pour leurs attentions et les soins prodigués.Elle fut confié au:SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934