Anne frank, une chatte sauvée entre les murs

Avec le retour en confinement, le comédien Alexandre L’Heureux, qui a tant fait rire avec ses capsules web en 2020, se retrouvera avec sa chatte de 9 ans, nommée Anne Frank, qu’il avait rescapée entre deux murs...

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chat chez vous ?

C’est mon « syndrome du sauveur »... J’avais déjà un chien et un autre chat à l’époque, mais c’est une rescapée et son histoire m’a pris au cœur.

2. Pourquoi avoir choisi ce nom ?

Un ami l’a trouvée dans le mur mitoyen de son semi-détaché alors qu’elle n’était qu’un chaton. Le voisin, qui avait toute une ménagerie, est parti et l’a laissée là... Mon ami l’entendait miauler dans le mur et elle semblait le suivre... Il a fait un trou pour la sortir de là. Comme il était très allergique, il me l’a offert.

3. Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Plus chat. C’est plus facile d’avoir un chat avec mon mode de vie. C’est moins contraignant qu’un chien. Je pense aussi que j’ai le tempérament d’un chat. Je me ferais flatter tout le temps ! (Rires)

Photo courtoisie

4. Comment décrire sa personnalité ?

C’est une petite chatte, toute douce et très colleuse. Elle est tout le temps sur mes genoux. Elle « parle » énormément. Elle émet souvent de petits sons. Elle est très docile. Il y a un temps où je la déguisais et elle se laissait faire sans chigner.

5. Racontez-nous un fait cocasse ou inusité concernant votre animal.

Elle raffole des chips BBQ. En fait, elle les lèche uniquement, mais très goulûment et avidement. Les Doritos, un must !

6. Quel est son endroit préféré ?

Elle s’installe souvent à la fenêtre pour regarder les 3-4 oiseaux qui peuvent passer dans la journée (si ce n’est pas 2 ?!) sur René-Lévesque. Elle s’installe aussi souvent sur le piano en dessous de la lampe et fait de la luminothérapie.

7. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Je suis curieux et j’aurais bien voulu savoir le fin fond de l’histoire... Que faisait-elle dans le mur ? Est-ce qu’elle a voulu se sauver ? L’a-t-on oubliée là ?

8. En quoi votre animal peut être une source d’inspiration pour vous ?

Dans le métier, il faut souvent faire fi des commentaires négatifs, des jugements sur notre façon de jouer et faire les choses en s’abandonnant complètement. Les chats sont indépendants, se balancent des autres et font leur vie comme ils l’entendent. Mon Ti-chat est un total exemple de détente, de je-m’en-foutisme et de désinvolture.

9. Pendant le premier confinement, qu’est-ce que votre animal vous a apporté de particulier ?

Elle était un peu comme ma meilleure amie... Une présence animale, au quotidien, c’est super, surtout pendant le confinement.

