POIRIER, Thérèse née Fontaine



Au CHSLD Marie-Claret, le 24 décembre 2020, est décédée à l'âge de, madame Thérèse Fontaine, épouse de feu Albert Henri Poirier.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Huguette), Gilles, Gisèle (Georges), Lucie (Richard), ses petits-enfants : Marie-France, Martin (Maryse), Mylène (Rob), Guillaume (Marie-Hélène), Florimont (Xue), Rémi (Fanny) et ses arrière-petits-enfants chéris : Charles, Maude et Ally ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un remerciement spécial à toute l'équipe de Marie-Claret pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Dû à la pandémie, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure dans l'intimité. Nous vous invitons à avoir une pensée pour elle dans ces moments difficiles.