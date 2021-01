LEMIRE-DAVID, Dr Yvette



À Montréal, le 3 janvier 2021 est décédée le Dr Yvette Lemire, épouse de feu le Dr Paul David, fondateur de l'Institut de Cardiologie de Montréal.Outre ses soeurs Claire et Suzanne Lemire, elle laisse dans le deuil ses belles-filles et beaux-fils, Pierre, Françoise, Thérèse, Anne-Marie, Hélène et Charles-Philippe, leurs conjoints, (François, Guy, Jacques, Élisabeth), leurs enfants et petits-enfants.Graduée en Médecine de l'Université Laval en 1953, elle fait un stage de trois ans en cardiologie à Paris (service du professeur Jean Lenègre). À son retour, elle exerce sa profession durant un an à l'Institut de médecine et de chirurgie expérimentale de l'Université de Montréal (professeur Hans Selye), avant de se joindre à l'équipe des cardiologues de l'Institut de Cardiologie de Montréal, où elle exerce sa profession jusqu'à sa retraite en mai 2000.En raison des circonstances entourant la pandémie, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal, 5000 rue Bélanger, Montréal, H1T 1C8.