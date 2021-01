DESJARDINS, Pierre



De Boisbriand, le 2 janvier 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Pierre Desjardins, fils de feu Laurent Desjardins et feu Antoinette Desjardins.Il laisse dans le deuil ses enfants, Carole-Lynne, Pierre Jr (Christina Lamoureux), Marc (Shirley Dickson), ses petits-enfants, Frédérik-Fee, Lucas, Maxime et Mathieu, ses frères et soeurs, Carmen, Nicole, Gilles et Yvon, neveux et nièces et autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, il n'y aura pas d'exposition.Ses cendres seront inhumées au cimetière de Sainte-Thérèse au printemps.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à PROCURE.Il fut confié au :105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934