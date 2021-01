LAFORTUNE, René



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 31 décembre 2020, est décédé à l'âge de 74 ans, monsieur René Lafortune.Il laisse dans le deuil sa fille Julie Lafortune (Sylvain Marcille), ses petits-enfants Félix et Marianne, ses frères et sa soeur Hélène (Jean Charest), Réal (Raymonde Piette) et Michel, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée ultérieurement.La famille tient à remercier l'équipe de soins de l'hôpital Pierre-Boucher.Les services funéraires ont été confiés à la