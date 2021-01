BÉCHARD, Réal



À Greenfield Park, le 2 janvier 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Réal Béchard. Il était retraité de Steinberg, du Laboratoire Biron et de chez Molson.Il laisse dans le deuil son épouse, Claudette Paré des 57 dernières années, ses filles, Denise (Richard) et Nicole, ses petits-enfants, Vincent, Michèle, Antonia, Zoé et Effy, son frère Yvon (Anne-Marie), ses soeurs, Thérèse (feu André), Monique (feu Claude), Michelle (Frédérick), ses soeurs qui l'ont précédé, Huguette et Lisette, ses beaux-frères, Jean-Claude (Suzanne) et Jean-Yves ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Pour célébrer sa vie, un hommage lui sera rendu lorsque les circonstances le permettront.La famille tient à remercier le personnel du Centre palliatif Champlain à Brossard pour leurs excellents soins.Des dons peuvent être faits à la Fondation québécoise du cancer.