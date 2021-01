LAVIGNE, Carmen



De Granby, suite à une longue maladie et beaucoup de souffrances, Carmen, en quittant ce corps s'est payé l'univers, elle est désormais libre. Elle restera dans nos coeurs à tout jamais. Salut Carmen et bonne continuité de l'autre côté avec les êtres chers que tu as perdus et aussi tes petits poilus. Le 29 décembre 2020 soir de pleine lune, une autre vie t'attendait pleine de lumière et d'espoir. Elle quitte une grande famille et beaucoup d'amis.Un merci spécial à Jean et Gisèle pour leur soutien, leur amour et les nombreux services rendus.La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.Selon ses volontés, une douce pensée et un don à un organisme de protection des animaux de votre choix serait pour elle, un dernier hommage.Dû à la Covid, il n'y aura aucune exposition. La famille se réunira à une date ultérieure.Nous vous invitons à envoyer vos mots de sympathie à la famille via notre site internet :997 DES COLOMBES, GRANBY, QC J2J 2R2Tél. 450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc. 450 777-4393