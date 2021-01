BOISVERT, Léo

De La Prairie, le 5 janvier 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Léo Boisvert.



Il laisse dans le deuil sa conjointe Diane Parent, ses frères Normand (Michelle) et André (Diane), sa soeurCarole ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.



Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville - (Fonds de l'Hôpital du Haut-Richelieu).



Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com



