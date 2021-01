Buffalo peut célébrer ses Bills

Les Bills de Buffalo n’avaient pas disputé de match éliminatoire à domicile depuis 25 ans et ils se sont assurés de ne pas faire patienter leurs partisans aussi longtemps avant d’en présenter un autre, puisqu’ils ont remporté leur premier match des séries au compte de 27 à 24 contre les Colts d’Indianapolis samedi.

Les hommes de Sean McDermott se sont payé une petite frousse à la fin du match, mais la défensive a su tenir le fort pour propulser les Bills au tour suivant. La formation de l’État de New York tiendra ce prochain match à domicile, mais l’adversaire sera connu en soirée.

Le quart-arrière Josh Allen a offert une belle performance, lui qui a complété 26 de ses 35 tentatives de passes pour des gains de 326 verges, en plus d’avoir effectué deux remises pour un majeur. Il a aussi ajouté 54 verges et un touché par la course.

Encore une fois, sa cible favorite, Stefon Diggs, a été très productive. Le receveur a terminé la rencontre avec six attrapés pour 128 verges, en plus d’avoir franchi la ligne des buts à une reprise.

Pour sa part, le pivot des Colts Philip Rivers n’aura pas à rougir de sa performance, lui qui a obtenu 309 verges de gains aériens, en plus de lancer deux passes de touché.