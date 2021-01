MÉNARD, Cécile



Au Centre d'Accueil du Pontiac, Shawville, QC, le mercredi 6 janvier 2021 à l'âge de 78 ans, Cécile nous a quittés en toute sérénité et selon sa volonté, tout doucement, dans la région de Campbell's Bay qu'elle a tant appréciée.Elle était la fille de feu Rodolphe Ménard et feu Jeannette Bourdeau. Elle laisse dans le deuil sa soeur Martine-Marie (Denis Demers), son frère Germain (Christiane Laurent), sa nièce et ses neveux: Guylaine (Patrice Dubuc), Pascal (Sylvie Mathieu), Marc-André (Danièle Larin), Gabriel (Annick Lacroix), Thomas (Myriam Bouchard) et Alexandre (Marie-Claude Pigeon) ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.Les funérailles et l'inhumation auront lieu au cimetière de Saint-Étienne de Beauharnois à une date qui vous sera communiquée ultérieurement en tenant compte des conditions sanitaires.En souvenir de Cécile, des dons à la Fondation de l'hôpital du Pontiac ou à Parkinson Québec seraient grandement appréciés.La famille tient à remercier les professionnels de la santé qui l'ont accompagnée depuis 2017 suite à ses problèmes de santé et particulièrement Mme Annik Angrignon, travailleuse sociale, Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) dans son cheminement de fin de vie, ainsi que ses nombreuses amies et amis et en particulier Angela et Sheila.Les arrangements funéraires sont confiés à laSHAWVILLE, QCwww.hayesfuneralhome.ca