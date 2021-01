LANTAGNE, Jean



À St-Janvier (Mirabel), le 24 décembre 2020, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Jean Lantagne, fils de feu André Lantagne et de feu Noëlla Martin.Il laisse dans le deuil sa conjointe Jacqueline Latour, leurs deux fils Jonathan (Carolane Lacombe) et Julien (Cesilia Bernales) ainsi que leurs petits-enfants Eliott et Stella; sa famille : Ginette, Johanne (André), feu Pierre (Pascale), Eric (Nathalie), plusieurs neveux, nièces, parents et amis.En raison de la pandémie, une cérémonie aura lieu ultérieurement, lorsque les circonstances le permettront afin de célébrer sa vie et rendre hommage à l'homme qu'il a été.