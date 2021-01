Dans l’œil du Québec inc.: Bill Gates vend du CN

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Sa fondation cède pour 21 M$ d’actions

Photo d'archives, AFP

La Fondation Bill et Melinda Gates a vendu pour 20,6 millions $ d’actions du Canadien National à la fin décembre. Le cofondateur de Microsoft reste néanmoins le plus important actionnaire de l’entreprise montréalaise. Avant cette transaction, sa fondation et son holding personnel, Cascade Investment, détenaient plus de 16,6 % des actions du CN. L’entreprise ferroviaire vaut plus de 30 milliards $ en Bourse.

IBM avale une PME montréalaise

Le géant américain IBM a mis la main sur la fintech montréalaise Expertus à la mi-décembre pour une somme non précisée. Fondée en 2001 par Jacques Leblanc, la firme offre des solutions infonuagiques au secteur financier. Plus de 1000 banques, agences de réglementation et entreprises du monde entier utilisent la plateforme de paiement d’Expertus. Chaque jour, celle-ci traite des transactions totalisant plus de 50 milliards $ US.

Il vend pour 10,5 M$ de Tecsys

David Brereton, cofondateur et président du conseil d’administration de Tecsys, a vendu pour plus de 10,5 millions $ d’actions de l’entreprise montréalaise le mois dernier. Le cours boursier de Tecsys, spécialisée dans la gestion des chaînes d’approvisionnement, a récemment atteint de nouveaux sommets historiques, de sorte que l’entreprise vaut aujourd’hui près de 750 millions $. M. Brereton détient toujours quelque 18 % de Tecsys.

Un administrateur de la Laurentienne achète

Photo courtoisie

David Mowat (photo), qui est membre du conseil de la Banque Laurentienne depuis août 2019, a acheté pour plus de 300 000 $ d’actions de l’institution à la fin décembre. De son côté, Stéphane Therrien, qui a récemment quitté un poste de vice-président, a vendu pour près de 180 000 $ d’actions de la Laurentienne peu avant Noël.

Joli profit pour un cofondateur de CGI

Photo courtoisie

L’un des fondateurs de CGI, André Imbeau (photo), a réalisé un gain de plus de 425 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions de la multinationale québécoise il y a un peu plus d’un mois. M. Imbeau détient environ 1,3 % de CGI contre 10 % pour l’autre cofondateur de l’entreprise, Serge Godin.

La BDC vend du H2O

La Banque de développement du Canada a vendu pour 6,6 millions $ d’actions de H2O Innovation au début décembre. La participation de la société d’État fédérale dans l’entreprise de Québec est ainsi passée de 14,2 % à 9,5 %. H2O se spécialise dans les systèmes de filtration d’eau.