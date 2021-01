Voici 10 balados francophones à découvrir

Les balados ont le vent dans les voiles depuis quelques années. Durant la pandémie des derniers mois, ceux-ci ont bien accompagné nos journalistes Raphaël Gendron-Martin et Sandra Godin. Entre humour, histoire, science, horreur et consommation, voici leurs coups de cœur francophones de 2020.

Deviens-tu c’que t’as voulu ?

Ce balado propose de passionnantes entrevues brillamment menées par le journaliste Dominic Tardif. Connaissant ses sujets sur le bout des doigts, Tardif réussit à amener ses invités sur des sentiers parfois jamais explorés. Parmi les rencontres mémorables, il y a cette toute dernière entrevue que lui a donnée l’ancien batteur des BB, François Jean, quelques semaines avant son décès. (RGM)

Pierre-Yves en mission spatiale

Passionné d’espace, Pierre-Yves Lord caresse le rêve de pouvoir s’y envoler un jour. À travers cinq savoureux épisodes, qui passent beaucoup trop rapidement, on le suit dans sa quête pour le moins inaccessible, en plus d’en apprendre beaucoup sur ce fascinant univers. (RGM)

Dérives

Connu jusque-là pour ses émissions et livres du Pharmachien, Olivier Bernard explore pour la première fois le monde des balados en abordant la médiatisée mort de Chantal Lavigne. En 2011, la femme de 35 ans était décédée à la suite d’une séance de sudation. À travers une série d’entrevues et d’expériences, le vulgarisateur scientifique essaie donc d’en apprendre plus cette pratique très controversée. (RGM)

L’addition

Si l’univers de la restauration vous intéresse, ce balado est pour vous. Chaque semaine, le chef Danny St Pierre aborde l’actualité dans l’univers agroalimentaire en discutant de façon très candide avec plusieurs intervenants. On y parle bien sûr des différents problèmes des derniers mois causés par la pandémie. (RGM)

Rince-crème

Rince-crème, c’est les Denis Drolet à l’état brut. Des gags de morts, de cendres, de sommelier, de Guy Nadon, de messe de minuit, de Gregory Charles, tout ça dans les premières minutes. Durant la première partie de l’épisode d’une heure, les Denis discutent de sujets pigés dans un coffre, tandis qu’un invité se joint à eux dans l’autre demi-heure. C’est bourré d’anecdotes qui vont du coq-à-l’âne et c’est parfait ainsi. (SG)

Fan d’histoire

Historien qui ne cesse de gagner en popularité, Laurent Turcot anime ce divertissant balado où il reçoit des personnalités pour parler de différents sujets qui les passionnent. Avec Antoine Bertrand, il se demande entre autres qui a inventé la cravate. Plus loin, il raconte les débuts du tennis avec Jean-René Dufort et parle de la culture du hockey avec Émilie Bibeau. Un balado captivant pour se coucher moins niaiseux. (RGM)

Écho

Voilà une proposition qui se démarque complètement des autres de la liste. Écho est un balado de fiction dont le scénario a été écrit par le maître de l’horreur québécois, Patrick Senécal. Prenez des écouteurs et plongez-vous dans ce récit à donner des frissons où une psychiatre (Céline Bonnier) rencontre une jeune femme (Nahéma Ricci) qui aurait tué ses parents. Une production sonore époustouflante. (RGM)

District 31 : tout le monde au poste

Parce qu’on n’est jamais rassasié de District 31, Annie-Soleil Proteau dresse, une fois par mois, un brillant parallèle entre les enquêtes fictives du 31 et la réalité. En compagnie de fans et d’artisans de la série, elle décortique les intrigues et se penche sur des sujets abordés dans la série, comme le fait de se faire justice sur les réseaux sociaux ou la psychologie du monde policier. Cet excellent balado lui a d’ailleurs valu un Gémeaux. (SG)

Couple ouvert

Aucun aspect de la vie de couple n’est tabou dans le balado Couple ouvert, de l’humoriste Thomas Levac et son amoureuse, Stéphanie Vandelac. Ouverts d’esprit, ils abordent tous les sujets avec un troisième invité, dont Kim Lévesque-Lizotte et Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, entre autres. Les discussions sont intelligentes et toujours d’une étonnante franchise. (SG)

Big Shiny Tounes

Le fondateur de Sorstu.ca, Marc-André Mongrain, a conçu un balado qui redonne ses lettres de noblesse à la musique alternative des années 1990. Dans un épisode, il s’imagine par exemple de quoi aurait eu l’air Radiohead si son premier album, Pablo Honey, avait été le seul de sa carrière. Une écoute ludique et instructive pour mélomanes. (RGM)