Des espaces de travail aménagés pour les étudiants à la Grande Bibliothèque

Les étudiants du primaire à l’université pourront avoir accès à des espaces de travail sécuritaires à la Grande Bibliothèque dès le 12 janvier.

«Ils pourront ainsi avoir accès au réseau Internet et profiter d’un endroit calme pour étudier et effectuer du travail individuel», a indiqué dans un communiqué Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Les places seront cependant limitées et l’accès aux rayons demeurera interdit.

«Pour utiliser ou emprunter un document, il faut absolument le faire mettre de côté auparavant», a-t-il été précisé.

Les élèves devront présenter une carte étudiante ou tout autre document qui atteste leur statut étudiant et le port d’un couvre-visage sera obligatoire en tout temps.

Avec la mise en place du couvre-feu, la Grande Bibliothèque sera ouverte du mardi au vendredi de 10 h à 19 h ainsi que le samedi et le dimanche de 10 h à 17 h.

Pour les autres citoyens, le service de mise de côté et de cueillette de documents reste en place.